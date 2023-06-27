Попит на українську пшеницю може різко зрости. Через підрив окупантами Каховської ГЕС постраждали тисячі гектарів наших полів, але ріст вартості пшениці може дещо компенсувати загальні показники.

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Чому ростуть ціни на пшеницю

26 червня ціни на пшеницю оновили свій максимум. Головними причинами стали посуха у США та "похід" "вагнерівців" на Москву. Зокрема, події в Росії розгорталися у Ростовській області, яку вважають ключовим регіоном виробництва зерна на території окупантів.

Окрім того, на Середньому Заході США, де також очікують великого врожаю пшениці, триває посушлива погода, через яку виникає багато ризиків. Ринок швидко реагує на ці дані, внаслідок чого ціни зростають.

У Чикаго ф'ючерси на пшеницю зростали в ціні приблизно на 2%. Аналітики прогнозують, що ця тенденція ще триватиме, тому експортери пшениці можуть розраховувати на більший прибуток.

Нагадаємо, Україна активно шукає шляхи експорту зерна. Велика частина врожаю постраждала через терористичний акт росіян на Каховській ГЕС.



