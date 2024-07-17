О чем нужно предупреждать ПФУ

Лицо должно информировать Пенсионный фонд о своем трудоустройстве и увольнении с работы. На это пенсионеру дается 10 дней.

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Гражданин должен сообщать и о начале и окончании предпринимательской деятельности. Несмотря на то, получает ли он доход от этого, или нет.

Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ,

– говорится в сообщении ПФУ.

Если лицо не сообщает об этих изменениях своевременно, ему начисляются "лишние" выплаты, которые нужно вернуть. Компенсация может происходить в добровольном или принудительном порядке. То есть пенсионер имеет возможность самостоятельно вернуть средства, или же их вычтут из его выплаты.

Обратите внимание! Чтобы компенсировать расходы, ПФУ может "забирать" с пенсии до 20% от ее суммы.