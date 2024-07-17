Про що потрібно попереджати ПФУ

Особа має інформувати Пенсійний фонд про своє працевлаштування і звільнення з роботи. На це пенсіонеру дається 10 днів.

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Громадянин має повідомляти і про початок та закінчення підприємницької діяльності. Попри те, чи отримує він дохід від цього, чи ні.

Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Якщо особа не повідомляє про ці зміни своєчасно, їй нараховуються "зайві" виплати, які потрібно повернути. Компенсація може відбуватися у добровільному або примусовому порядку. Тобто пенсіонер має змогу самостійно повернути кошти, або ж їх вирахують з його виплати.

Зверніть увагу! Аби компенсувати витрати, ПФУ може "забирати" з пенсії до 20% від її суми.