Как работал целый подпольный конвейер
Теневой бизнес был организован в Николаеве, сообщили в БЭБ.
По данным следствия, организатор арендовал складские помещения, обустроил там производственные цеха и установил почти 130 единиц специального оборудования. Таким образом был налажен полный цикл изготовления и продажи контрафактной одежды.
Продукцию изготавливали с незаконно нанесенными обозначениями известных торговых марок. После производства готовый товар хранили на складах, а затем большими партиями отправляли в торговые точки в разных регионах Украины.
Контрафакт, вероятно, продавали как оптом, так и в розницу. В частности, продукцию реализовывали на рынке "7-й километр" в Одесской области.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Служба экономической безопасности обнаружила более 60 тысяч единиц контрафактной одежды, которые уже были подготовлены к продаже. Проведенная экспертиза подтвердила, что незаконное использование торговых марок нанесло их правообладателям ущерб в размере более 11 миллионов гривен.
Среди изъятого было обнаружено более 360 тысяч единиц контрафактной продукции:
- спортивная обувь;
- нижнее белье;
- головные уборы;
- носки;
- прочие текстильные изделия.
На продукции были логотипы десятков известных брендов, в частности Reebok, Nike, New Balance, Adidas, Puma, Salomon, Gucci, Versace, Lacoste, Armani, Hugo Boss, Levi's, Columbia, Tommy Hilfiger, Off-White и Calvin Klein.
Помимо самих товаров, правоохранители обнаружили 28 единиц оборудования, которое использовалось для изготовления контрафакта.
Организатору сообщили о подозрении
По данным следствия, к незаконной деятельности был причастен организатор производства. Ему было предъявлено подозрение по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса Украины.
Речь идет о незаконном использовании знака для товаров и услуг, фирменного наименования и квалифицированного указания происхождения товара, если такие действия причинили материальный ущерб в очень большом размере.
В настоящее время расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех лиц, которые могли быть причастны к производству, поставке и продаже контрафактной продукции.
Напомним, что теневая экономика остается одним из крупнейших источников потерь для государственного бюджета Украины. Среди основных способов, с помощью которых бизнес и работники обходят налоговые правила, авторы исследования называют:
- Зарплаты "в конвертах";
- Нарушение таможенных правил и контрабанду;
- Коррупционные схемы на границе;
- Нелегальную продажу подакцизных товаров и контрафакта;
- Минимизацию НДС;
- Сокрытие реальных объемов продаж;
- Вывод прибыли в офшоры;
- Злоупотребление налоговыми льготами и специальными режимами;
- Ведение предпринимательской деятельности без официальной регистрации;
- Схемы по налогообложению недвижимости.
Больше всего бюджет теряет из-за неофициальных выплат работникам. В 2025 году зарплаты "в конвертах" могут обойтись государству в 237–262 миллиарда гривен.