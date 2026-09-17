Как работал целый подпольный конвейер

Теневой бизнес был организован в Николаеве, сообщили в БЭБ.

По данным следствия, организатор арендовал складские помещения, обустроил там производственные цеха и установил почти 130 единиц специального оборудования. Таким образом был налажен полный цикл изготовления и продажи контрафактной одежды.

Продукцию изготавливали с незаконно нанесенными обозначениями известных торговых марок. После производства готовый товар хранили на складах, а затем большими партиями отправляли в торговые точки в разных регионах Украины.

Контрафакт, вероятно, продавали как оптом, так и в розницу. В частности, продукцию реализовывали на рынке "7-й километр" в Одесской области.

Служба экономической безопасности обнаружила более 60 тысяч единиц контрафактной одежды, которые уже были подготовлены к продаже. Проведенная экспертиза подтвердила, что незаконное использование торговых марок нанесло их правообладателям ущерб в размере более 11 миллионов гривен.

Среди изъятого было обнаружено более 360 тысяч единиц контрафактной продукции:

спортивная обувь;

нижнее белье;

головные уборы;

носки;

прочие текстильные изделия.

На продукции были логотипы десятков известных брендов, в частности Reebok, Nike, New Balance, Adidas, Puma, Salomon, Gucci, Versace, Lacoste, Armani, Hugo Boss, Levi's, Columbia, Tommy Hilfiger, Off-White и Calvin Klein.

Помимо самих товаров, правоохранители обнаружили 28 единиц оборудования, которое использовалось для изготовления контрафакта.

Организатору сообщили о подозрении

По данным следствия, к незаконной деятельности был причастен организатор производства. Ему было предъявлено подозрение по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о незаконном использовании знака для товаров и услуг, фирменного наименования и квалифицированного указания происхождения товара, если такие действия причинили материальный ущерб в очень большом размере.

В настоящее время расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех лиц, которые могли быть причастны к производству, поставке и продаже контрафактной продукции.

Напомним, что теневая экономика остается одним из крупнейших источников потерь для государственного бюджета Украины. Среди основных способов, с помощью которых бизнес и работники обходят налоговые правила, авторы исследования называют:

Зарплаты "в конвертах"; Нарушение таможенных правил и контрабанду; Коррупционные схемы на границе; Нелегальную продажу подакцизных товаров и контрафакта; Минимизацию НДС; Сокрытие реальных объемов продаж; Вывод прибыли в офшоры; Злоупотребление налоговыми льготами и специальными режимами; Ведение предпринимательской деятельности без официальной регистрации; Схемы по налогообложению недвижимости.

Больше всего бюджет теряет из-за неофициальных выплат работникам. В 2025 году зарплаты "в конвертах" могут обойтись государству в 237–262 миллиарда гривен.