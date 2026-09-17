Як працював цілий підпільний конвеєр

Тіньовий бізнес організували у Миколаєві, повідомили в БЕБ.

За даними слідства, організатор орендував складські приміщення, облаштував там виробничі цехи та встановив майже 130 одиниць спеціального обладнання. Таким чином було налагоджено повний цикл виготовлення та продажу контрафактного одягу.

Продукцію виготовляли з незаконно нанесеними позначеннями відомих торговельних марок. Після виробництва готовий товар зберігали на складах, а потім великими партіями відправляли до торговельних точок у різних регіонах України.

Контрафакт, ймовірно, продавали як оптом, так і вроздріб. Зокрема, продукцію реалізовували на ринку "7-й кілометр" в Одеській області.

БЕБ виявили понад 60 тисяч одиниць контрафактного одягу, які вже були підготовлені до продажу. Проведена експертиза підтвердила, що незаконне використання торговельних марок завдало їхнім правовласникам понад 11 мільйонів гривень збитків.

Серед вилученого виявили понад 360 тисяч одиниць контрафактної продукції.:

спортивне взуття;

білизна;

головні убори;

шкарпетки;

інші текстильні вироби.

На продукції були позначення десятків відомих брендів, зокрема Reebok, Nike, New Balance, Adidas, Puma, Salomon, Gucci, Versace, Lacoste, Armani, Hugo Boss, Levi's, Columbia, Tommy Hilfiger, Off-White та Calvin Klein.

Крім самих товарів, правоохоронці знайшли 28 одиниць обладнання, яке використовували для виготовлення контрафакту.

Організатору повідомили про підозру

За даними слідства, до незаконної діяльності був залучений організатор виробництва. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу України.

Йдеться про незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування та кваліфікованого зазначення походження товару, якщо такі дії завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Наразі розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх людей, які могли бути причетними до виробництва, постачання та продажу контрафактної продукції.

Нагадаємо, що тіньова економіка залишається одним із найбільших джерел втрат для державного бюджету України. Серед основних способів, за допомогою яких бізнес і працівники обходять податкові правила, автори дослідження називають:

Зарплати "в конвертах"; Порушення митних правил і контрабанду; Корупційні схеми на кордоні; Нелегальний продаж підакцизних товарів і контрафакту; Мінімізацію ПДВ; Приховування реальних обсягів продажів; Виведення прибутку в офшори; Зловживання податковими пільгами та спеціальними режимами; Ведення підприємницької діяльності без офіційної реєстрації; Схеми з оподаткуванням нерухомості.

Найбільше бюджет втрачає через неофіційні виплати працівникам. У 2025 році зарплати "в конвертах" могли коштувати державі 237 – 262 мільярди гривень.



