Что произошло с терминалом Kernel

В результате удара БПЛА "Кернел" получил значительные повреждения, а часть запасов подсолнечного масла была утрачена. Об этом компания сообщила на Варшавской фондовой бирже.

По данным компании, атака произошла утром 14 июля 2026 года. В результате удара:

возник масштабный пожар;

была повреждена большая часть мощностей для хранения подсолнечного масла;

пострадала перегрузочная инфраструктура терминала.

В "Кернел" отметили, что из-за длительного горения и сложности ликвидации пожара пока невозможно точно определить объем утраченной продукции. Точно известно, что в результате атаки было уничтожено значительное количество подсолнечного масла.

Значительный объем подсолнечного масла, хранившегося на терминале, включая подсолнечное масло, принадлежащее третьим лицам, был утрачен в результате атаки,

– сообщают в компании.

В настоящее время предприятие проводит работы по очистке территории и оценивает последствия атаки. Компания должна определить масштаб повреждения инфраструктуры, объем утраченной продукции, финансовые последствия удара и возможные сроки возобновления работы терминала.

Что известно о предыдущих атаках на "Кернел"

Напомним, что Россия остановила работу экспортного терминала "Кернел" в Черноморске. Все из-за того, что в ночь с 11 на 12 июля враг совершил массированные атаки на портовую инфраструктуру Черноморска.

В компании сообщили, что в результате обстрелов серьезно повреждено оборудование для погрузки и разгрузки, инженерная инфраструктура, а также линии электроснабжения. Из-за масштабных разрушений предприятие было вынуждено полностью приостановить работу своих экспортных терминалов.