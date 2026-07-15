Що сталося з терміналом Kernel

Через удар БпЛА "Кернел" зазнав значних пошкоджень, а частину запасів соняшникової олії було втрачено. Про це компанія повідомила на Варшавській фондовій біржі.

За даними компанії, атака сталася вранці 14 липня 2026 року. Внаслідок удару:

виникла масштабна пожежа;

було пошкоджено більшість потужностей для зберігання соняшникової олії;

постраждала перевантажувальна інфраструктура терміналу.

У "Кернел" зазначили, що через тривале горіння та складність ліквідації пожежі наразі неможливо точно визначити обсяг втраченої продукції. Точно відомо, що через атаку було знищено значну кількість соняшникової олії.

Значний обсяг соняшникової олії, що зберігалася на терміналі, включаючи соняшникову олію, що належить третім особам, був втрачений в результаті атаки,

– пишуть в компанії.

Наразі підприємство проводить роботи з очищення території та оцінює наслідки атаки. Компанія має визначити масштаб пошкодження інфраструктури, обсяг втраченої продукції, фінансові наслідки удару та можливі строки відновлення роботи терміналу.

Що відомо про попередні атаки "Кернел"

Нагадаємо, що Росія зупинила роботу експортного термінала "Кернел" у Чорноморську. Усе через те, що в ніч проти 11 та 12 липня ворог здійнив масовані атаки на портову інфраструктуру Чорноморська.

У компанії повідомили, що внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено обладнання для навантаження та розвантаження, інженерну інфраструктуру, а також лінії електропостачання. Через масштабні руйнування підприємство було змушене повністю призупинити роботу своїх експортних терміналів.