Хейт не остановился даже после объяснений?

Однако волна критики обрушилась именно на невинную компанию из Згожельца. Ее владелец Роман Шкарадек рассказал, что после матча телефоны разрывались от звонков со всего мира. Один из сотрудников 9 часов подряд отклонял вызовы, пишет TVN24, информирует 24 Канал.

"Моя почта была переполнена, получил более 3 миллионов негативных комментариев. Это невероятный масштаб", – говорит Шкарадек.

Несмотря на объяснения на польском и английском языках, хейт не остановился. В сети настаивали, что якобы Шкарадек "прикрывает" своего коллегу. Только после репортажей на американском телевидении, которые разложили ситуацию по полочкам, критика начала утихать.

Какие последствия для компании?

Впрочем, репутационные потери оказались серьезными. Так, рейтинг компании в Google снизился с 5 до 1 звезды. Бизнесмен признает, что это болезненный удар по имиджу, но название менять не планирует.

Хуже всего то, что после всего ни один из хейтеров не написал: "Извини, мы ошиблись". Очень легко вылить на кого-то грязь, но трудно извиниться. Даже искусственный интеллект сделал бы это, а человек – нет,

– подытожил Шкарадек.

Что вообще произошло?