Хейт не зупинився навіть після пояснень?

Проте хвиля критики обрушилася саме на невинну компанію зі Згожельця. Її власник Роман Шкарадек розповів, що після матчу телефони розривалися від дзвінків з усього світу. Один зі співробітників 9 годин поспіль відхиляв виклики, пише TVN24, інформує 24 Канал.

"Моя пошта була переповнена, отримав понад 3 мільйони негативних коментарів. Це неймовірний масштаб", – каже Шкарадек.

Попри пояснення польською та англійською мовами, хейт не зупинився. У мережі наполягали, що нібито Шкарадек "прикриває" свого колегу. Лише після репортажів на американському телебаченні, які розклали ситуацію по поличках, критика почала вщухати.

Які наслідки для компанії?

Втім, репутаційні втрати виявилися серйозними. Так, рейтинг компанії в Google знизився з 5 до 1 зірки. Бізнесмен визнає, що це болючий удар по іміджу, але назву змінювати не планує.

Найгірше те, що після всього жоден із хейтерів не написав: "Вибач, ми помилилися". Дуже легко вилити на когось бруд, але важко перепросити. Навіть штучний інтелект зробив би це, а людина – ні,

– підсумував Шкарадек.

Що узагалі сталось?