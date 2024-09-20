Вырастет ли НДС

Председатель Бюджетного комитета Роксолана Пидласа заявила, что расходы проекта бюджета ко второму чтению не могут быть существенно увеличены. Так произошло, потому что правительство ограничено условиями, утвержденными во время пятого пересмотра программы с МВФ.

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Соответственно, если правительство поднимет расходы, ему придется увеличить НДС.

Напомним! Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал повысить налог на добавленную стоимость (НДС) в Украине на 2 процентных пункта. Это предложение появилось во время сентябрьского визита миссии МВФ в Киев.