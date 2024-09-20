Чи зросте ПДВ

Голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа заявила, що видатки проєкту бюджету до другого читання не можуть бути суттєво збільшені. Так сталося, бо уряд обмежений умовами, затвердженими під час п’ятого перегляду програми з МВФ.

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Відповідно, якщо уряд підніме видатки, йому доведеться збільшити ПДВ.

Нагадаємо! Міжнародний валютний фонд (МВФ) рекомендував підвищити податок на додану вартість (ПДВ) в Україні на 2 відсоткові пункти. Ця пропозиція з'явилася під час вересневого візиту місії МВФ до Києва.