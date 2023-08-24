Россия предлагает обменяться замороженными активами
По информации издания, Россия предлагает западным инвесторам приобрести московские активы, которые были заморожены в Европе, используя для расчета ответные активы, которые страна заморозила. Однако западные чиновники рассказали, что они не слышали о таком предложении, поэтому никакие торги не ведутся.
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Это предложение компенсировало бы розничным инвесторам их инвестиции в западные ценные бумаги, которые сейчас остановлены. Сейчас Россия еще не опубликовала четкие условия предложения, но проект находится в активной разработке. В любом случае такой обмен будет усложнен юридическими трудностями и законодательством.
В Financial Times пишут, что Запад вряд ли согласится на уравнение собственных незаконно замороженных активов в России подсанкционных активов страны-агрессорки.
Как россияне обходят санкции по закупке запчастей для самолетов
- Журналистам Reuters удалось выяснить, что с мая 2022 по июнь 2023 года россиянам удалось закупить авиазапчасти на сумму 1,2 миллиарда долларов.
- оккупанты закупали как критически важные запчасти, так и кофеварки, телефонные трубки для бортпроводников и сиденья для унитазов.
- Обойти санкции агрессору удалось через посредников в Таджикистане, Кыргызстане, Китае, Турции, ОАЭ.