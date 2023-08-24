Россия предлагает обменяться замороженными активами

По информации издания, Россия предлагает западным инвесторам приобрести московские активы, которые были заморожены в Европе, используя для расчета ответные активы, которые страна заморозила. Однако западные чиновники рассказали, что они не слышали о таком предложении, поэтому никакие торги не ведутся.

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Обратите внимание! Таким образом, преступные власти пытаются разблокировать 100 миллиардов рублей, которые преимущественно принадлежат розничным инвесторам. Общая сумма замороженных российских холдингов на мероприятии составляет 1,5 триллиона рублей.

Это предложение компенсировало бы розничным инвесторам их инвестиции в западные ценные бумаги, которые сейчас остановлены. Сейчас Россия еще не опубликовала четкие условия предложения, но проект находится в активной разработке. В любом случае такой обмен будет усложнен юридическими трудностями и законодательством.

В Financial Times пишут, что Запад вряд ли согласится на уравнение собственных незаконно замороженных активов в России подсанкционных активов страны-агрессорки.

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