Росія пропонує обмінятися замороженими активами
За інформацією видання, Росія пропонує західним інвесторам придбати московські активи, які були заморожені в Європі, використовуючи для розрахунку активи, які країна заморозила у відповідь. Проте західні чиновники розповіли, що вони не чули про таку пропозицію, том ніякі торги не ведуться.
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Ця пропозиція компенсувала б роздрібним інвесторам їхні інвестиції в західні цінні папери, які нині зупинені. Нині Росія ще не опублікувала чітких умов пропозиції, але проєкт знаходиться у активній розробці. В будь-якому разі такий обмін буде ускладнений юридичними труднощами та законодавством.
У Financial Times пишуть, що Захід навряд чи погодиться на прирівняння власних незаконно заморожених активів у Росії до підсанкційних активів країни-агресорки.
Як росіяни обходять санкції для закупівлі запчастин для літаків
- Журналістам Reuters вдалося з'ясувати, що з травня 2022 по червень 2023 року росіянам вдалося закупити авіа запчастини на суму 1,2 мільярда доларів.
- Окупанти закуповували як критично важливі запчастини, так і кавоварки, телефонні трубки для бортпровідників та сидіння для унітазів.
- Обійти санкції агресору вдалося через посередників у Таджикистані, Киргизстан, Китаї, Туреччині, ОАЕ.