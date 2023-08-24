Росія пропонує обмінятися замороженими активами

За інформацією видання, Росія пропонує західним інвесторам придбати московські активи, які були заморожені в Європі, використовуючи для розрахунку активи, які країна заморозила у відповідь. Проте західні чиновники розповіли, що вони не чули про таку пропозицію, том ніякі торги не ведуться.

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Зверніть увагу! Таким чином злочинна влада намагається розблокувати 100 мільярдів рублів, які переважно належать роздрібним інвесторам. Загальна сума заморожених російських холдингів на заході становить 1,5 трильйона рублів.

Ця пропозиція компенсувала б роздрібним інвесторам їхні інвестиції в західні цінні папери, які нині зупинені. Нині Росія ще не опублікувала чітких умов пропозиції, але проєкт знаходиться у активній розробці. В будь-якому разі такий обмін буде ускладнений юридичними труднощами та законодавством.

У Financial Times пишуть, що Захід навряд чи погодиться на прирівняння власних незаконно заморожених активів у Росії до підсанкційних активів країни-агресорки.

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