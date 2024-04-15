Что было указано в рельсовом резюме

И это несмотря на откровенно поддельные навыки и опыт: в резюме Ли указал, что с 2019 по 2022 год якобы работал в Google, а с 2022 года – в Instagram. При этом, он отметил, что каждую пятницу на работе проводил оргии и использовал вычислительные ресурсы Google, чтобы добыть криптовалюты Ethereum на 15 миллионов долларов.

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В резюме также упоминалось, что он якобы работал в команде Amazon Dating, где:

занимался созданием промокампаний с инфлюенсерами OnlyFans, которые повысили узнаваемость бренда на 15%;

обучал команду, которая разрабатывает новые продукты под воздействием ЛСД и грибов;

увеличил среднее время перерыва на кофе в команде на 300% благодаря тому, что постоянно плакал в офисе.

Обратите внимание! Большинство компаний все же не пропустили такого кандидата на собеседования.

Что подтвердил эксперимент

На основании этого, Джерри высказал мнение, что эксперимент подтвердил известные данные о том, что рекрутеры в среднем тратят около 6 секунд на обзор резюме и прочитывают его по F-образной схеме. А во время первого просмотра они обычно обращают внимание только на заголовки и числовые показатели.

Обратите внимание! Соответственно, для успешного поиска работы резюме должно быть оформлено по хорошему для восприятия шаблону, большинство пунктов должны содержать цифры, а еще надо указывать четкие названия должностей.