Що було вказано у рейковому резюме
І це попри відверто підроблені навички та досвід: у резюме Лі вказав, що з 2019 до 2022 рік нібито працював у Google, а з 2022 року – в Instagram. При цьому, він зазначив, що щопʼятниці на роботі проводив оргії та використовував обчислювальні ресурси Google, аби видобути криптовалюти Ethereum на 15 мільйонів доларів.
Читайте також: "Це міф": топменеджер Amazon розповів, чи справді технології забирають робочі місця
У резюме також згадувалось, що він нібито працював в команді Amazon Dating, де:
- займався створенням промокампаній з інфлюенсерами OnlyFans, які підвищили впізнаваність бренду на 15%;
- навчав команду, яка розробляє нові продукти під впливом ЛСД та грибів;
- збільшив середній час перерви на каву в команді на 300% завдяки тому, що постійно плакав в офісі.
Що підтвердив експеримент
На підставі цього, Джеррі висловив думку, що експеримент підтвердив відомі дані про те, що рекрутери в середньому витрачають близько 6 секунд на огляд резюме та прочитують його за F-подібною схемою. А під час першого перегляду вони зазвичай звертають увагу лише на заголовки та числові показники.