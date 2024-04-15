Що було вказано у рейковому резюме

І це попри відверто підроблені навички та досвід: у резюме Лі вказав, що з 2019 до 2022 рік нібито працював у Google, а з 2022 року – в Instagram. При цьому, він зазначив, що щопʼятниці на роботі проводив оргії та використовував обчислювальні ресурси Google, аби видобути криптовалюти Ethereum на 15 мільйонів доларів.

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У резюме також згадувалось, що він нібито працював в команді Amazon Dating, де:

займався створенням промокампаній з інфлюенсерами OnlyFans, які підвищили впізнаваність бренду на 15%;

навчав команду, яка розробляє нові продукти під впливом ЛСД та грибів;

збільшив середній час перерви на каву в команді на 300% завдяки тому, що постійно плакав в офісі.

Зверніть увагу! Більшість компаній все ж не пропустили такого кандидата на співбесіди.

Що підтвердив експеримент

На підставі цього, Джеррі висловив думку, що експеримент підтвердив відомі дані про те, що рекрутери в середньому витрачають близько 6 секунд на огляд резюме та прочитують його за F-подібною схемою. А під час першого перегляду вони зазвичай звертають увагу лише на заголовки та числові показники.

Зауважте! Відповідно, для успішного пошуку роботи резюме має бути оформлене за хорошим для сприйняття шаблоном, більшість пунктів мають містити цифри, а ще треба вказувати чіткі назви посад.