Акции Apple упали

По данным исследовательской компании Counterpoint, продажи iPhone в Китае снизились на 24% за шесть недель 2024 года. Все из-за усиленного давления со стороны местных конкурентов, таких как Huawei, который испытал рост продаж на 64% в указанный период.

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Эти данные могут вызвать опасения относительно спада спроса на продукцию американской компании, прогнозы доходов которой на текущий квартал были на 6 миллиардов долларов меньше, чем ожидали аналитики Wall Street.

Интересно! Акции производителя iPhone упали на 2.2% в предрыночной торговле во вторник и уже потеряли около 10% своей стоимости с начала года, показывая худшие результаты, чем их коллеги в крупных технологических компаниях США.

Согласно отчету Counterpoint, доля Apple на рынке смартфонов Китая снизилась до 15.7%, что ставит компанию на четвертое место по сравнению со вторым местом годом ранее, когда она имела 19% рыночной доли.

Конкуренты наращивают продажи

Huawei поднялась на второе место, поскольку ее рыночная доля в прошлом году выросла до 16.5% с 9.4%. Общий рынок смартфонов в Китае сократился на 7%, сообщается в отчете.

Apple сталкивается с жесткой конкуренцией на верхнем сегменте рынка от Huawei, которая снова набирает обороты, и одновременно под давлением из-за агрессивного ценообразования от таких компаний как OPPO, Vivo и Xiaomi,

- отмечает Мэнменг Чжан, старший аналитик Counterpoint.

На прошлой неделе Apple начала субсидировать некоторые модели iPhone до 1300 юаней, что эквивалентно 180.68 долларам. Ранее компания уже предлагала скидки на iPhone до 500 юаней на своих официальных сайтах в прошлом месяце.

Huawei возобновила рост продаж своих премиум-смартфонов после выпуска серии Mate 60 в августе, несмотря на длительную борьбу с американскими ограничениями на экспорт ключевых компонентов для компании.

Интересно! Honor, бренд смартфонов, который был отделен от Huawei в 2020 году, стал единственной другой маркой из пятерки лидеров, которая показала рост продаж в первые шесть недель года, увеличив объемы на 2%. В то же время китайские бренды Vivo, Xiaomi и Oppo показали спад продаж на 15%, 7% и 29% соответственно.