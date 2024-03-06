Акції Apple впали

За даними дослідницької компанії Counterpoint, продажі iPhone в Китаї знизилися на 24% за шість тижнів 2024 року. Усе через підсилений тиск з боку місцевих конкурентів, таких як Huawei, який зазнав зростання продажів на 64% в зазначений період.

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Ці дані можуть спричинити побоювання щодо спаду попиту на продукцію американської компанії, прогнози доходів якої на поточний квартал були на 6 мільярдів доларів менше, ніж очікували аналітики Wall Street.

Цікаво! Акції виробника iPhone впали на 2.2% у передринковій торгівлі у вівторок і вже втратили близько 10% своєї вартості з початку року, показуючи гірші результати, ніж їхні колеги у великих технологічних компаніях США.

Згідно зі звітом Counterpoint, частка Apple на ринку смартфонів Китаю знизилася до 15.7%, що ставить компанію на четверте місце порівняно з другим місцем роком раніше, коли вона мала 19% ринкової частки.

Конкуренти нарощують продажі

Huawei піднялася на друге місце, оскільки її ринкова частка торік зросла до 16.5% з 9.4%. Загальний ринок смартфонів у Китаї скоротився на 7%, повідомляється у звіті.

Apple стикається з жорсткою конкуренцією на верхньому сегменті ринку від Huawei, яка знову набирає обертів, і одночасно під тиском через агресивне ціноутворення від таких компаній як OPPO, Vivo та Xiaomi,

— зазначає Менменг Чжан, старший аналітик Counterpoint.

Минулого тижня Apple почала субсидувати деякі моделі iPhone до 1300 юанів, що еквівалентно 180.68 доларам. Раніше компанія вже пропонувала знижки на iPhone до 500 юанів на своїх офіційних сайтах минулого місяця.

Huawei відновила зростання продажів своїх преміум-смартфонів після випуску серії Mate 60 у серпні, попри тривалу боротьбу з американськими обмеженнями на експорт ключових компонентів для компанії.

Цікаво! Honor, бренд смартфонів, який був відокремлений від Huawei у 2020 році, став єдиною іншою маркою з п'ятірки лідерів, яка показала зростання продажів у перші шість тижнів року, збільшивши обсяги на 2%. Водночас китайські бренди Vivo, Xiaomi та Oppo показали спад продажів на 15%, 7% та 29% відповідно.