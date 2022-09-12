Как отмечают представители центра, привлеченные деньги используют для завершения второй очереди реконструкции территории завода. Это создаст новые рабочие места, а также обеспечит дальнейшее развитие проекта "Промприлад.Реновація".

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Планы проекта "Промприлад.Реновація"

Отмечается, что кредитная сделка позволит ввести в эксплуатацию от 17 до 24 тысяч квадратных метров территории бывшего завода "Промприлад". Во второй очереди строительства запланировано, в частности, открытие:

фудмаркета;

крафтовой пивоварни;

офисов инновационных компаний;

артцентра;

тренажерного зала;

магазинов.

По словам инициатора и руководителя проекта "Промприлад.Реновація" Юрия Фылюка, такое расширение создаст дополнительные рабочие места и позволит проекту развиваться в дальнейшем.

Благодаря "Укргазбанку" и государственной программе развития бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%", с нулем во время войны нам удалось найти такую поддержку, которая позволяет, несмотря ни на что, развиваться дальше, и в это время создавать дополнительные рабочие места для усиления экономики. Во время войны это особенно важно для предпринимателей, которые сейчас вынужденно оказались на Западе страны,

– подчеркнул Фылюк.

Что известно о проекте "Промприлад.Реновація" Инновационный центр общей площадью 38 205 квадратных метров на базе старого завода в Ивано-Франковске. С 24 февраля 2022 года приютил 12 новых бизнесов, вынужденных переместиться из более опасных регионов страны.

К слову, всего с момента запуска проект привлек 13,1 миллиона долларов от 1 270 частных инвесторов из Украины и 20 стран мира. В мае 2022 года, уже во время полномасштабной войны против россии, "Промприлад.Реновація" получил 1 миллион долларов от украинской IT-компании MacPaw.

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