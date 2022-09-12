Як зазначають представники центру, залучені гроші використають для завершення другої черги реконструкції території заводу. Це створить нові робочі місця, а також забезпечить подальший розвиток проєкту "Промприлад.Реновація".

Читайте також Гривневий платіжний шлюз GEO Pay почав співпрацю із Gate․io

Плани проєкту "Промприлад.Реновація"

Зазначається, що кредитна угода дозволить ввести в експлуатацію від 17 до 24 тисяч квадратних метрів території колишнього заводу "Промприлад". У другій черзі будівництва заплановано, зокрема, відкриття:

фудмаркету;

крафтової пивоварні;

офісів інноваційних компаній;

артцентру;

тренажерного залу;

магазинів.

За словами ініціатора й керівника проєкту "Промприлад.Реновація" Юрія Филюка, таке розширення створить додаткові робочі місця та дозволить проєкту розвиватися надалі.

Завдяки "Укргазбанку" та державній програмі розвитку бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%", з нулем під час війни нам вдалось знайти таку підтримку, яка дозволяє, попри все, розвиватися далі, і у цей час створювати додаткові робочі місця задля підсилення економіки. Під час війни це особливо важливо для підприємців, які зараз вимушено опинились на Заході країни,

– підкреслив Филюк.

Що відомо про проєкт "Промприлад.Реновація" Інноваційний центр загальною площею 38 205 метрів квадратних на базі старого заводу в Івано-Франківську. З 24 лютого 2022 року прихистив 12 нових бізнесів, які були вимушені переміститися з більш небезпечних регіонів країни.

До слова, загалом з моменту запуску проєкт залучив 13,1 мільйона доларів від 1 270 приватних інвесторів з України та 20 країн світу. У травні 2022 року, вже під час повномасштабної війни проти росії, "Промприлад.Реновація" отримав 1 мільйон доларів від української IT-компанії MacPaw.

GEO Pay допоможе вивести кошти із Binance-акаунту на власний баланс, а далі, використовуючи понад 6 платіжних систем, доступних у сервісі GEO Pay, – можливо вивести кошти на будь-яку карту українського банку. Додатково кешбек 1% на кожний вивід коштів з Binance на баланс GEO Pay!