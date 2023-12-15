Безумный штраф для производителя салфеток

Антимонопольный комитет Украины выписал штраф для ООО "Санвита Груп". Компания будет вынуждена оплатить 17,2 миллиона гривен за то, что решила пренебречь законодательством о защите экономической конкуренции.

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Как удалось выяснить АМКУ, ООО "Санвита Груп" осуществляло оформление салфеток с пометкой "Summer fresh". Для этого нужно было получить согласие от ООО "КПД", ранее таким образом оформлявшего упаковки детских влажных салфеток с надписью "Superfresh".

Компания этого не сделала, что нарушает одну из статей закона "О защите от недобросовестной конкуренции". Использование подобных элементов брендирования является нарушением закона, ведь может привести к смешиванию с деятельностью другой компании.

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Также на несколько миллионов гривен оштрафовали ООО "ВАИК" и ООО "СП "СТАН-КОМПЛЕКТ". Эти компании обвиняют в том, что они совершали действия, направленные на искажение результатов тендеров. Они уплатят по 3,7 и 5,9 миллиона гривен соответственно.