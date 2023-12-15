Шалений штраф для виробника серветок

Антимонопольний комітет України виписав штраф для ТОВ "Санвіта Груп". Компанія буде змушена сплатити 17,2 мільйона гривень за те, що вирішила знехтувати законодавством щодо захисту економічної конкуренції.

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Як вдалося з'ясувати АМКУ, ТОВ "Санвіта Груп" здійснювала оформлення серветок з позначкою "Summer fresh". Для цього потрібно було отримати згоду від ТОВ "КПД", яке раніше у такий спосіб оформляло упаковки дитячих вологих серветок з написом "Superfresh".

Компанія цього не зробила, що порушує одну зі статей закону "Про захист від недобросовісної конкуренції". Використання схожих елементів брендування є порушенням закону, адже може призвести до змішування з діяльністю іншої компанії.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Також на кілька мільйонів гривень оштрафували ТОВ "ВАІК" та ТОВ "СП "СТАН-КОМПЛЕКТ". Ці компанії звинувачують у тому, що вони вчиняли дії, які були направлені на спотворення результатів тендерів. Вони сплатять по 3,7 та 5,9 мільйона гривень відповідно.