Размер штрафов будет изменяться в соответствии с ростом минимальной зарплаты. Напомним, что с 1 января она составит 7 100 гривен, а с 1 апреля - 8 000 гривен.

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Соответственно, штрафы могут налагаться в 2-кратном, 3-кратном, 4-кратном, 10-кратном, 16-кратном и 30-кратном размерах.

За что будут назначаться штрафы

Штрафы в 2-кратном размере будут назначаться за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда.

Размер штрафа составит:

с 1 января 2024 года - 14 200 гривен;

с 1 апреля 2024 года - 16 000 гривен.

Штрафы в 3-кратном размере будут назначаться за следующие нарушения:

задержка выплаты заработной платы и других денежных компенсаций на срок свыше месяца; Частичная выплата заработной платы, не в соответствии с полным объемом предусмотренного; препятствование проведению инспекции в сфере трудового законодательства или создание преград для ее осуществления; Заключение большего количества трудовых соглашений с нерегламентированным рабочим временем, чем это разрешено. Ведение недостоверного учета рабочего времени работников, занятых по договорам с нерегламентированным графиком, по отношению к их реально выполняемой работе.

Размер штрафа составит:

с 1 января 2024 года - 21 300 гривен;

с 1 апреля 2024 года - 24 000 гривен.

Штрафы в 4-кратном размере будут назначаться за каждого сотрудника, в отношении которого были нарушены законодательные гарантии и привилегии.

Важно ! Это касается работников, вовлеченных в задачи, определенные в таких законах Украины, как Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, Закон о воинской обязанности и военной службе, и Закон об альтернативной (невоенной) службе.

Размер штрафа составит:

с 1 января 2024 года - 28 400 гривен;

с 1 апреля 2024 года - 32 000 гривен.

Штрафы в 10-кратном размере будут назначаться на следующих основаниях:

фактический допуск работника на работу без оформления трудового договора или контракта;

оформление работника на неполное рабочее время по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем в случае выполнения работы в течение всего рабочего времени;

выплаты заработной платы без начисления и уплаты ЕСВ и налогов.

Штрафы в 16-кратном размере будут назначаться за недопущение к проверке выявления нарушений по вопросам труда или создание препятствий в проведении проверки по вопросам труда.

Размер штрафа составит:

с 1 января 2024 года - 113 600 гривен;

с 1 апреля 2024 года - 128 000 гривен.

Штрафы в 30-кратном размере будут начисляться при выплате заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налоги.

Размер штрафа составит: