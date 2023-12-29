Розмір штрафів змінюватиметься відповідно до зростання мінімальної зарплатні. Нагадаємо, що з 1 січня вона становитиме 7 100 гривень, а з 1 квітня — 8 000 гривень.
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Відповідно, штрафи можуть накладатися у 2-кратному, 3-кратному, 4-кратному, 10-кратному, 16-кратному та 30-кратному розмірах.
За що призначатимуть штрафи
Штрафи у 2-кратному розмірі призначатимуть за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці.
Розмір штрафу становитиме:
- з 1 січня 2024 року — 14 200 гривень;
- з 1 квітня 2024 року — 16 000 гривень.
Штрафи у 3-кратному розмірі призначатимуть за такі порушення:
- Затримка виплати заробітної плати та інших грошових компенсацій на термін понад місяць;
- Часткова виплата заробітної плати, не відповідно до повного обсягу передбаченого;
- Перешкоджання проведенню інспекції у сфері трудового законодавства або створення перепон для її здійснення;
- Укладення більшої кількості трудових угод з нерегламентованим робочим часом, ніж це дозволено. Ведення недостовірного обліку робочого часу працівників, зайнятих за договорами з нерегламентованим графіком, у відношенні до їх реально виконуваної роботи.
Розмір штрафу становитиме:
- з 1 січня 2024 року — 21 300 гривень;
- з 1 квітня 2024 року — 24 000 гривень.
Штрафи у 4-кратному розмірі призначатимуть за кожного співробітника, щодо якого були порушені законодавчі гарантії та привілеї.
Розмір штрафу становитиме:
- з 1 січня 2024 року — 28 400 гривень;
- з 1 квітня 2024 року — 32 000 гривень.
Штрафи у 10-кратному розмірі призначатимуть на таких підставах:
- фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору чи контракту;
- оформлення працівника на неповний робочий час за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі виконання роботи протягом усього робочого часу;
- виплати заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ та податків.
Штрафи у 16-кратному розмірі призначатимуть за недопущення до перевірки виявлення порушень з питань праці або ж створення перешкод у проведенні перевірки з питань праці.
Розмір штрафу становитиме:
- з 1 січня 2024 року — 113 600 гривень;
- з 1 квітня 2024 року — 128 000 гривень.
Штрафи у 30-кратному розмірі нараховуватимуться у разі виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків.
Розмір штрафу становитиме:
- з 1 січня 2024 року — 213 000 гривень;
- з 1 квітня 2024 року — 240 000 гривень.