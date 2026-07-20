Что известно о последствиях массированной атаки на Киев для MISON

По словам представителей издательства, ракетный удар пришелся именно по офису, где работала команда и создавались новые книжные проекты, сообщили в MISON.

Завтра мы должны были праздновать выход нашей первой книги – "Музей семейных историй" Елены Скуловатовой. Но сегодня Россия разрушила все наши издательские планы. Она нанесла удар в самое сердце издательства, уничтожив все офисные помещения, где работала наша команда и где рождались наши идеи и мечты о будущем. Все сгорело дотла… Но никто из людей не пострадал, и это самое главное,

– сообщили в компании.

Что касается последствий, то офисные помещения полностью уничтожены, также пока неизвестно, уцелел ли тираж первой книги, поскольку доступа к складу пока нет.

Команда просит о поддержке

После потери офиса издательство обратилось к читателям с просьбой помочь возобновить работу. Поддержать команду можно, сделав благотворительный взнос или купив книгу "Меня зовут Мечта" писательницы Ульяны Биланюк, которая должна выйти в свет уже в ближайшие дни.

В MISON также опубликовали реквизиты для оказания помощи:

Наименование получателя: БО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПАХОЛЮКОВ

Код получателя: 46153390

Счет получателя в формате, соответствующем стандарту IBAN: UA513052990000026001025048629

Название банка: АО КБ "ПриватБанк"

Почему Россия так часто наносит ракетные удары по Киеву

В течение последних недель Россия стала чаще проводить атаки на Киев баллистическими ракетами. Об этом 24 Канал рассказал генерал армии Николай Маломуж.

Сейчас враг запускает много баллистических ракет по столице. Сбивать их могут фактически только ракеты ЗРК Patriot, которых сейчас серьезно не хватает. По словам Маломужа, россияне продолжают терроризировать гражданское население. Они наносят удары не только по критической инфраструктуре, но и по жилым домам, складским помещениям, улицам и т. д. Все для того, чтобы загнать киевлян в безвыходное положение.

Кроме того, враг пытается нацелиться на объекты, связанные с Силами обороны Украины. В этом контексте можно вспомнить недавнюю атаку на Вишневое в Киевской области, в результате которой произошла детонация боеприпасов.