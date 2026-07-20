Що відомо про наслідки масованої атаки по Києву для MISON

За словами представників видавництва, ракетний удар припав саме по офісу, де працювала команда та створювалися нові книжкові проєкти, повідомили в MISON.

Завтра ми мали святкувати вихід нашої першої книжки – Музей родинних історій Олени Скуловатової. Але сьогодні Росія зруйнувала усі наші видавничі плани. Вона вдарила у самісіньке серце видавництва, знищивши усі офісні приміщення, де працювала наша команда і де народжувалися наші ідеї та мрії на майбутнє. Усе згоріло вщент… Але ніхто з людей не постраждав і це найголовніше,

– повідомили у компанії.

Щодо наслідків, то офісні приміщення повністю знищені, також наразі невідомо, чи вцілів наклад першої книги, оскільки доступу до складу ще немає.

Наслідки атаки / фото MISON

Наслідки атаки / фото MISON

Команда просить про допомогу

Після втрати офісу видавництво звернулося до читачів із проханням допомогти відновити роботу. Підтримати команду можна зробивши благодійний внесок, придбавши книгу "Мене звати Мрія" письменниці Уляни Біланюк, яка має вийти друком уже найближчими днями.

У MISON також опублікували реквізити для допомоги:

Найменування отримувача: БО БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПАХОЛЮКІВ

Код отримувача: 46153390

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA513052990000026001025048629

Назва банку: АТ КБ "ПриватБанк"

Чому Росія так часто б'є по Києву балістикою

Упродовж останніх тижнів Росія почала частіше атакувати Київ балістичними ракетами. Про це 24 Каналу розповів генерал армії Микола Маломуж.

Наразі ворог запускає багато балістики по столиці. Збивати її можуть фактично лише ракети до ЗРК Patriot, з якими зараз серйозний дефіцит. За словами Маломужа, росіяни продовжують тероризувати цивільне населення. Б'ють не лише по критичній інфраструктурі, але й по житлових будинках, складських приміщеннях, вулицях тощо. Все для того, аби загнати киян в стан безвиході.

Окрім цього, ворог намагається вицілити об'єкти, які пов'язані з Силами оборони України. В цьому випадку можна пригадати нещодавню атаку на Вишневе Київської області, внаслідок чого сталася детонація боєприпасів.