Рост произошел даже несмотря на полномасштабную войну, отмечают в ассоциации IT Ukraine. Благодаря чему отрасль развивается, сколько уплатила налогов и как поддерживает украинскую армию – читайте дальше.

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Развитие украинского IT, несмотря на войну

Как отмечают в IT Ukraine, рост рынка на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стал возможным благодаря переформатированию индустрии в условиях полномасштабной войны.

Так, большинству IT-компаний удалось реализовать антикризисные планы поддержки непрерывности бизнеса (BCP), перейти на более гибкие модели работы, релоцировать команды, а также диверсифицировать офисы в Украине и за рубежом.

Учитывая риски военного положения, украинские IT-компании в целом успешно адаптировали собственную инфраструктуру:

диверсифицировали сеть интернет-провайдеров, в том числе благодаря Starlink;

оборудовали офисы генераторами и источниками резервного питания;

перевели ключевые системы в облако.

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Поддержка государства и армии

В то же время, по данным ассоциации, IT-компании продолжают активно поддерживать государство и ВСУ. Так, сумма налогов, уплаченных бизнесом отрасли за первые девять месяцев 2022 года составила 48 миллиардов гривен.

При этом в кибервойсках сейчас задействовано до 15% всех украинских IT-специалистов. По данным IT Ukraine, непосредственно в ряды Вооруженных Сил Украины пошли 3% айтишников.

Остальные 82%, уверяют в ассоциации, продолжают работать, донатить и заниматься волонтерством – сумма вкладов в поддержку украинской армии от сектора уже превысила 500 миллионов долларов.