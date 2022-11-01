Зростання відбулось навіть попри повномасштабну війну, зауважують в асоціації IT Ukraine. Завдяки чому галузь розвивається, скільки сплатила податків та як підтримує українську армію – читайте далі.

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Розвиток українського IT попри війну

Як зазначають в IT Ukraine, зростання ринку на 13% проти аналогічного періоду минулого року стало можливим завдяки переформатуванню індустрії в умовах повномасштабної війни.

Так, більшості IT-компаній вдалося реалізувати антикризові плани щодо підтримки безперервності бізнесу (BCP), перейти на більш гнучкі моделі роботи, релокувати команди, а також диверсифікувати офіси в Україні та за кордоном.

З огляду на ризики воєнного стану, українські IT-компанії здебільшого успішно адаптували власну інфраструктуру:

диверсифікували мережу інтернет-провайдерів, зокрема й завдяки Starlink;

обладнали офіси генераторами та джерелами резервного живлення;

перевели ключові системи у хмару тощо.

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Підтримка держави та армії

Водночас, за даними асоціації, IT-компанії продовжують активно підтримувати державу та ЗСУ. Так, сума податків, сплачених бізнесом галузі за перші дев'ять місяців 2022 року, склала 48 мільярдів гривень.

При цьому, у кібервійськах нині задіяно до 15% всіх українських IT-фахівців. За даними IT Ukraine, безпосередньо до лав Збройних Сил України пішли 3% айтівців.

Решта 82%, запевняють в асоціації, продовжують працювати, донатити та волонтерити – сума внесків на підтримку української армії від сектору вже перевищила 500 мільйонів доларів.