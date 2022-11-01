Релокация бизнеса
Из-за стабильной обстановки и оккупации некоторых регионов, 63% предприятий на Востоке и 39% на Юге Украины не видят возможности для возобновления работы в своем регионе в 2022 году. Такие данные приводит исследование "Состояние и потребности бизнеса в условиях войны: сентябрь 2022 года".
Читайте также Гибкость, надежность и безопасность: как и зачем бизнесу мигрировать в облако
- 14,3% бизнесов были релокованы и продолжили деятельность в Украине,
- 1,8% – за рубежом, по состоянию на начало августа.
Истории успешной релокации бизнеса
- Релокация бизнеса из Харькова
Предпринимательница Инна имела собственное швейное производство в Харькове. Однако с началом войны его работа остановилась. Работники разъехались, клиенты и поставщики были потеряны.
Однако после релокации Инна с командой почти полностью оборудовала новое помещение производственными мощностями, наняла 4 рабочих, двое из которых – ВПЛ, нашла несколько заказчиков и осваивает диджитал для продвижения онлайн.
В планах – продолжить разрабатывать собственные модели доступной и качественной одежды, поиск новых клиентов и поставщиков в западном регионе Украины,
– делится предпринимательница.
- Релокация бизнеса из Донецкой области
Семейный бизнес "Лабзона" Екатерина и Юлия Уваровы релоцировали уже два раза из-за российской агрессии. Сначала они перенесли предприятие из Донецка в область после российской оккупации в 2014 году, а затем в 2016 году уже перерегистрировали его в Харькове.
Однако из-за полномасштабного вторжения им пришлось заморозить деятельность "Лабзоны". "Сотрудники были эвакуированы, клиенты оказались под обстрелами и не могли делать заказ. Решением стала релокация", – рассказывают предприниматели.
Среди положительных изменений, которые принесла релокация, владелицы называют отладку бизнес-процессов, прием новых работников, постоянную коммуникацию с местными властями и основными партнерами, новые контракты по сертификации приборов для клиентов.
В будущих планах – увеличение товарооборота, выход на иностранные рынки и привлечение для этого финансирования, для которого уже поданы три грантовые заявки,
– рассказывают Екатерина и Юлия Уваровы.