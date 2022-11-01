Релокація бізнесу

Через стабільну обстановку та окупацію деяких регіонів, 63% підприємств на Сході та 39% на Півдні України не бачать можливості для відновлення роботи у своєму регіоні у 2022 році. Таки дані наводить дослідження "Стан та потреби бізнесу в умовах війни: вересень 2022".

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14,3% бізнесів були релоковані та продовжили діяльність в Україні,

1,8% – за кордоном, станом на початок серпня.

Зверніть увагу! Частка підприємств, які працюють на 75 – 99% довоєнних потужностей, збільшилась до 41% у вересні. Кількість підприємств, що не працюють взагалі, зменшилась до 2%.

Історії успішної релокації бізнесу

Релокація бізнесу з Харкова

Підприємиця Інна мала власний швейне виробництво у Харкові. Однак з початком війни його робота зупинилася. Працівники роз'їхались, клієнтів і постачальників було втрачено.

Однак після релокації Інна з командою майже повністю обладнала нове приміщення виробничими потужностями, найняла 4 робітників, двоє з яких − ВПО, знайшла декілька замовників й освоює діджитал для просування онлайн.

В планах – продовжити розробляти власні моделі доступного та якісного одягу, пошук нових клієнтів та постачальників в західному регіоні України,

– ділиться підприємиця.

Релокація бізнесу з Донецької області

Сімейний бізнес "Лабзона" Катерина та Юлія Уварови релокували вже два рази через російську агресію. Спочатку вони перенесли підприємство з Донецька до області після російської окупації у 2014 році, а потім у 2016 році вже перереєстрували його у Харкові.

Однак, через повномасштабне вторгнення їм довелось заморозити діяльність "Лабзони". "Співробітники були евакуйовані, клієнти опинились під обстрілами і не могли робити замовлення. Рішенням стала релокація", – розповідають підприємиці.

Серед позитивних змін, які принесла релокація, власниці називають налагодження бізнес-процесів, прийом нових працівників, постійна комунікація з місцевою владою та основними партнерами, нові контракти по сертифікації приладів для клієнтів.

В майбутніх планах – збільшення товарообігу, вихід на іноземні ринки та залучення для цього фінансування, для якого вже подано три грантові заявки,

– розповідають Катерина та Юлія Уварови.

До слова, в обох випадках допомогли релокувати бізнес підприємицям Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі, який підтримує напрям релокації та створив West Business Hub – простір для підприємств у Львові та Тернополі.