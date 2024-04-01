Какое заведение McDonald's самое популярное в Украине

Согласно оценке представителей McDonald's, самым популярным заведением среди украинцев остается ресторан на Вокзальной площади в Киеве. Однако, сказать, что эти расчеты являются достаточно объективными нельзя, ведь работа многих точек затруднена из-за постоянных воздушных тревог и комендантского часа.

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Юлия Бадритдинова Генеральный директор McDonald's в Украине, Чехии, Словакии Номер один по посещаемости ресторан в Киеве – McDonald's на Вокзальной площади. В то же время в целом по Украине сейчас мерить этот показатель не стоит, потому что продолжительность работы ресторанов разная из-за разного количества и продолжительности воздушных тревог, соответственно, эти данные не совсем репрезентативны.

Также Бадритдинова отметила популярность заведений, находящихся на Крещатике и Лукьяновке. Понимаем, что лидерские позиции остаются именно за столичными ресторанами.

Как работает McDonald's в Украине

После начала полномасштабного вторжения, рестораны McDonald's по всей Украине закрыли. Такое решение объяснили значительной опасностью для потребителей и работников.

Некоторые заведения были разрушены в результате атак россиян. В частности, уничтожен ресторан в Херсоне.

С сентября 2022 года McDonald's начал возвращение на украинский рынок. Сейчас работу возобновили ориентировочно 60% заведений, более того, начали открываться новые точки.