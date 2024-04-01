Який заклад McDonald's найпопулярніший в Україні

Відповідно до оцінки представників McDonald's, найпопулярнішим закладом серед українців залишається ресторан на Вокзальній площі у Києві. Однак, сказати, що ці розрахунки є достатньо об'єктивними не можна, адже робота багатьох точок ускладнена через постійні повітряні тривоги та комендантську годину.

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Юлія Бадрітдінова Генеральний директор McDonald's в Україні, Чехії, Словаччині Номер один за відвідуваністю ресторан у Києві – McDonald's на Вокзальній площі. Водночас в цілому по Україні зараз міряти цей показник не варто, тому що тривалість роботи ресторанів різна через різну кількість і тривалість повітряних тривог, відповідно, ці дан не зовсім репрезентативні.

Також Бадрітдінова відзначила популярність закладів, що знаходяться на Хрещатику та Лук’янівці. Розуміємо, що лідерські позиції залишаються саме за столичними ресторанами.

Як працює McDonald's в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення, ресторани McDonald's по всій Україні закрили. Таке рішення пояснили значною небезпекою для споживачів та працівників.

Деякі заклади були зруйновані внаслідок атак росіян. Зокрема, знищено ресторан у Херсоні.

З вересня 2022 року McDonald's розпочав повернення на український ринок. Зараз роботу поновили орієнтовно 60% закладів, щобільше, почали відкриватися нові точки.