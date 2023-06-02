Ранее американская пресса узнала о том, что компания Ring, производящая устройства видеонаблюдения и принадлежащая Amazon, могла хранить видео клиентов и использовать их не по назначению. История быстро набрала большую огласку.

Читайте также Цена Twitter обвалилась втрое после покупки Маском, — Bloomberg

Мировое соглашение и при чем здесь украинский офис

Как выяснилось, Ring для улучшения возможностей своих устройств использовал видео клиентов для обучения нейронным сетям. Этим процесс занимались украинские разработчики из Ring-Ukraine, для этих целей в Киеве в 2016 году открыли R&D-центр компании.

Американские СМИ узнали, что видео с устройств пользователей отправлялись в компанию в незашифрованном виде. То есть любой работник мог использовать его не по назначению, например, скачав себе.

В Ring сообщили, что данные шифруются, а работники имеют очень ограниченный выбор функций для работы с видео пользователей. Возможности загрузить или отправить видео не было.

Впрочем, Федеральная торговая комиссия США пошла в суд по обвинению, что Ring предоставил доступ к видео клиентам всем подрядчикам и работникам. Известно о случае, когда один из работников шпионил за женщиной месяцами, но в компании об этом не знали.

Как все решилось

Стороны сошлись на мировом соглашении, принятом Окружным судом США округа Колумбия. Согласно договору Ring должен заплатить штраф в размере 5,8 миллиона долларов. Также компания должна создать программу безопасности данных, предоставлять ее для оценки в течение следующих 20 лет и раскрыть данные о том, какой доступ имеют сотрудники к видео пользователей.

Несмотря на это, в Ring сообщают, что никак не соглашаются с обвинениями и отрицают какие-либо нарушения закона.