Раніше американська преса дізналася про те, що компанія Ring, яка виробляє пристрої відеоспостереження та належить Amazon, могла зберігати відео клієнтів та використовувати їх не за призначення. Історія швидко набрала великого розголосу.

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Мирова угода та до чого тут український офіс

Як з'ясувалося, Ring для покращення можливостей своїх пристроїв використовував відео клієнтів для навчання нейронних мереж. Цим процес займалися українські розробники з Ring-Ukraine, для цих цілей у Києві в 2016 році відкрили R&D-центр компанії.

Американські ЗМІ дізналися, що відео з пристроїв користувачів надсилалися до компанії в незашифрованому вигляді. Тобто будь-який працівник міг використати його не за призначенням, наприклад, завантаживши собі.

Натомість у Ring повідомили, що дані шифруються, а працівники мають дуже обмежений вибір функцій для роботи з відео користувачів. Можливості завантажити або надіслати відео не було.

Втім, Федеральна торгова комісія США пішла у суд зі звинуваченням, що Ring надав доступ до відео клієнтів всім підрядникам та працівникам. Відомо про випадок, коли один з працівників шпигував за жінкою місяцями, але в компанії про це не знали.

Як все вирішилося

Сторони зійшлися на мировій угоді, яку прийняв Окружний суд США округу Колумбія. Згідно з договором Ring повинен заплатити штраф у розмірі 5,8 мільйона доларів. Також компанія повинна створити програму із безпеки даних, надавати її для оцінки впродовж наступних 20 років та розкрити дані про те, який доступ мають працівники до відео користувачів.

Попри це у Ring повідомляють, що жодним чином не погоджуються зі звинуваченнями та заперечують будь-які порушення закону.