К сожалению, санкции наших партнеров, которые наложены на Россию, ее компании и граждан, работают не столь эффективно, как этого ожидали. Благодаря нескольким очень простым схемам оккупантам удается получать товар, который нужен их армии для продолжения войны против Украины.

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Тепловизоры из Вильнюса – у российской армии

Белорусский производитель оптического оборудования Yukon Advanced Optics Worldwide, базирующийся в Вильнюсе, громко заявил о своем выходе с российского рынка. Причина – расследование журналистов, показавшее, что тепловизоры этой компании попали в российскую армию.

Известно, что, несмотря на заявления о выходе из России, завод "Юкон" в Смоленске продолжал активно работать. Единственное, что сделали в компании, это пустили работу производства из-за "прокладки" "Мезон-А".

Эта компания от 22 февраля 2022 года получила от россиян как минимум 2,3 миллиона евро. Главный клиент – группа "ЦЭК", которая напрямую поставляет товар для российской оборонки. Российские реестры утверждают, что прибыль "Юкона" от работы с оккупантами может превышать 3 миллиона евро.

В самом же "Юконе" после скандала начали утверждать, что россияне получили тепловизоры из-за вторичного или черного рынка. Что касается доходов, то завод вроде бы не работает, а в 2023 году вообще не было ни одного заказа.

Согласно их заявлениям, с начала полномасштабного вторжения "Мезон-А" зарегистрировала соглашения на 165 тысяч евро, что не очень похоже на правду.