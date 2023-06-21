На жаль, санкції наших партнерів, які накладені на Росію, її компанії та громадян, працюють не так ефективно, як цього очікували. Завдяки кільком дуже простим схемам окупантам вдається отримувати товар, який потрібен їхній армії для продовження війни проти України.

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Тепловізори з Вільнюса – у російській армії

Білоруський виробник оптичного обладнання Yukon Advanced Optics Worldwide, який базується у Вільнюсі, голосно заявив про свій вихід з російського ринку. Причина – розслідування журналістів, яке показало, що тепловізори цієї компанії потрапили до російської армії.

Відомо, що попри заяви про вихід з Росії завод "Юкон" у Смоленську продовжував активно працювати. Єдине, що зробили в компанії, це пустили роботу виробництва через "прокладку" "Мезон-А".

Ця компанія від 22 лютого 2022 року отримала від росіян як мінімум 2,3 мільйона євро. Головний клієнт – група "ЦЕК", яка напряму постачає товар для російської оборонки. Російські реєстри стверджують, що прибуток "Юкону" від роботи з окупантами може перевищувати 3 мільйони євро.

У самому ж "Юконі" після скандалу почали стверджувати, що росіяни отримали тепловізори через вторинний або чорний ринок. Що стосується прибутків, то завод нібито не працює, а у 2023 році взагалі не було жодного замовлення.

Згідно з їхніми заявами, від початку повномасштабного вторгнення "Мезон-А" зареєструвала угоди на 165 тисяч євро, що не надто схоже на правду.