Число убыточных компаний в России резко возросло

По итогам 2025 года более трети продавцов одежды в России стали убыточными, пишет The Moscow Times.

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По подсчетам аналитиков, в массовом сегменте убыточными оказались 34% ритейлеров, тогда как среди продавцов премиальной одежды этот показатель достиг 40%.

Для сравнения: еще в 2022 году убытки фиксировали лишь 18% компаний массового сегмента и 22% продавцов люксовых брендов. Таким образом, всего за три года ситуация на рынке существенно ухудшилась.

Какие крупные российские бренды испытывают проблемы

Среди компаний, завершивших год со значительными финансовыми потерями:

сеть "Твое" увеличила чистый убыток в полтора раза – до 620,8 миллионов рублей;

компания "Август", работающая под брендом Oodji, впервые за последние три года стала убыточной – ее убытки составили 819,2 миллиона рублей;

компания "Сезонная коллекция", управляющая сетью Zenden, понесла убытки в размере почти 979 миллионов рублей.

В целом бренды массового сегмента одежды по итогам прошлого года снизили прибыль на 30–90%,

– говорит член Торгово-промышленной палаты России Алексей Федоров

Эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение

Соучредитель Fashion Buzz Станислав Нажмитдинов считает, что реальные масштабы проблем могут быть даже больше, ведь не все компании публикуют финансовую отчетность.

Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс объясняет ухудшение ситуации сразу несколькими факторами: падением покупательской активности, усилением конкуренции и стремительным ростом затрат бизнеса.

В свою очередь президент компании Baon Илья Ярошенко прогнозирует, что уже к концу 2026 года прибыльными на российском рынке могут остаться лишь несколько десятков ритейлеров.

