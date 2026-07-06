Кількість збиткових компаній в Росії різко зросла

За підсумками 2025 року понад третина продавців одягу в Росії стала нерентабельною, пише The Moscow Times.

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За підрахунками аналітиків, у масовому сегменті збитковими виявилися 34% ритейлерів, тоді як серед продавців преміального одягу цей показник сягнув 40%.

Для порівняння, ще у 2022 році збитки фіксували лише 18% компаній масового сегмента та 22% продавців люксових брендів. Таким чином, лише за три роки ситуація на ринку істотно погіршилася.

Які великі бренди Росії мають проблеми

Серед компаній, які завершили рік із суттєвими фінансовими втратами:

мережа "Твоє" збільшила чистий збиток у півтора раза – до 620,8 мільйонів рублів;

компанія "Август", яка працює під брендом Oodji, уперше за останні три роки стала збитковою – її втрати становили 819,2 мільйонів рублів;

компанія "Сезонна колекція", що управляє мережею Zenden, отримала майже 979 мільйонів рублів збитків.

Загалом бренди масового сегменту одягу за підсумками минулого року знизили прибуток на 30 – 90%,

– каже член Торгово-промислової палати Росії Олексій Федоров

Експерти прогнозують подальше погіршення

Співзасновник Fashion Buzz Станіслав Нажмітдінов вважає, що реальні масштаби проблем можуть бути навіть більшими, адже не всі компанії публікують фінансову звітність.

Генеральна директорка Fashion Consulting Group Ганна Лебсак-Клейманс пояснює погіршення ситуації одразу кількома чинниками: падінням купівельної активності, посиленням конкуренції та стрімким зростанням витрат бізнесу.

Натомість президент компанії Baon Ілля Ярошенко прогнозує, що вже до кінця 2026 року прибутковими на російському ринку можуть залишитися лише кілька десятків ритейлерів.

