Просят помощь у Кремля: треть российских логистических компаний на грани банкротства

Около 30% российских логистических компаний рискуют прекратить свою деятельность в 2025 году. Причина – рост расходов на перевозку и сокращение объемов грузопотоков.

Кризис логистики и мольбы к власти

Российские логистические компании просят помощи у Кремля. Фактически каждый третий российский перевозчик оказался на грани банкротства из-за роста расходов. Об этом говорится в письме ассоциации "АвтоГрузЭкс" правительству страны-агрессора, сообщили росСМИ, передает 24 Канал.

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Из-за критической ситуации в отрасли российские перевозчики обратились к власти с просьбой:

отложить выплату страховых взносов,

ввести льготные кредиты,

выделить субсидии на зарплаты сотрудникам.

Эти меры, по мнению представителей бизнеса, помогли бы части компаний избежать банкротства.

Причины кризиса

Основные факторы, что привели к сложной ситуации:

Рост расходов на транспортировку– за год себестоимость доставки в Россию возросла на 12%.

Резкое повышение лизинговых платежей– до 27–28%.

Увеличение утилизационного сбора– на 75-80% в годовом исчислении.

Сокращение объемов перевозок– спрос на грузовые перевозки в 2024 году упал даже больше, чем во время пандемии COVID-19.

Падение тарифов на перевозку стало еще одним ударом по прибыльности отрасли– за год они упали на 19, 1%.

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Возможные последствия для экономики России

Если ситуация не изменится, Россия может столкнуться с дефицитом транспортных средств, что приведет к:

рост тарифов на перевозку по меньшей мере на 25%,

дальнейшего повышения цен на товары для населения,

сокращение рынка логистических услуг.

Заметьте. Эксперты отмечают, что без государственной поддержки особенно пострадают мелкие и средние компании, не имеющих финансовых резервов для адаптации к новым экономическим реалиям.