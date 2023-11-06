Рекордные прибыли Ryanair

Крупнейший лоукостер Европы прогнозирует, что получит рекордную прибыль по итогам 2023 года. Это позволит компании впервые выплатить инвесторам дивиденды после того, как тарифы на перелеты выросли на 24%.

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В частности, аналитики компании после уплаты налогов ожидают получить доходы на уровне 1,85 – 2,05 миллиарда евро. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году на уровне 1,45 млрд евро.

Мы считаем, что в следующем году нас ждет сильный рост, как с точки зрения общих объемов перевозок, так и тарифов на авиабилеты в пиковый период,

– заявил Майкл О'Лири, генеральный директор Ryanair.

Ryanair быстро наращивает пропускную способность, чтобы обогнать конкурентов. Сейчас как раз наступил туристический бум, и лоукостер стремится во что бы то ни стало воспользоваться своим шансом. В период с июля по сентябрь компания перевезла на 25% больше пассажиров, чем за весь 2019 год.

Кстати! Популярность туризма подтвердил и рост доходов компании Booking.

Ryanair планирует выплатить 400 миллионов евро регулярных дивидендов уже в следующем году. Впоследствии компания после уплаты налогов будет возвращать 25% прибыли в виде обычных дивидендов.

Также лоукостер договорился с Boeing о поставках 57 самолетов Boeing 737 MAX. 10 из них оказались под вопросом из-за возможной затяжки сроков, но ситуация находится под пристальным контролем.