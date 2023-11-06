Рекордні прибутки Ryanair

Найбільший лоукостер Європи прогнозує, що отримає рекордні прибутки за підсумками 2023 року. Це дозволить компанії вперше виплатити інвесторам дивіденди після того, як тарифи на перельоти зросли на 24%.

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Зокрема, аналітики компанії після сплати податків очікують отримати прибутки на рівні 1,85 – 2,05 мільярда євро. Попередній рекорд був встановлений у 2018 році на рівні 1,45 мільярда євро.

Ми вважаємо, що в наступному році нас чекає сильне зростання, як з точки зору загальних обсягів перевезень, так і тарифів на авіаквитки в піковий період,

– заявив Майкл О'Лірі, генеральний директор Ryanair.

Ryanair швидко нарощує пропускну здатність, аби обігнати конкурентів. Зараз якраз настав туристичний бум, і лоукостер прагне будь-що скористатися своїм шансом. У період з липня по вересень компанія перевезла на 25% більше пасажирів, аніж за весь 2019 рік.

До речі! Популярність туризму підтвердило і зростання прибутків компанії Booking.

Ryanair планує виплатити 400 мільйонів євро регулярних дивідендів вже наступного року. Згодом компанія після сплати податків буде повертати 25% прибутку у вигляді звичайних дивідендів.

Також лоукостер домовився з Boeing про постачання 57 літаків Boeing 737 MAX. 10 з них опинилися під питанням через можливе затягування строків, але ситуація перебуває під пильним контролем.