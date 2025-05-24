Какие мотоциклы покупают украинцы

Всего с начала года в Украине продано 13 300 мотоциклов, что на 17% превышает показатели за тот же период 2024 года. Такие данные обнародовал Институт исследования авторынка, информирует 24 Канал.

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Активнее всего украинцы покупают новые мотоциклы, импортируемые из-за рубежа - в апреле таких было более 4200 (более 50% рынка). На втором месте - внутренние перепродажи (3390 сделок, 40,4%). Еще около 9% рынка (772 мотоцикла) - это подержанный импорт.

Самые популярные бренды

На внутреннем рынке лидерами остаются японские Honda (407 сделок) и Yamaha (331), а также китайский Lifan (275). Среди импортируемых подержанных мотоциклов чаще всего выбирают Honda, Yamaha, Kawasaki и Suzuki. А вот в сегменте новых моделей преобладают Spark, Musstang і Lifan.

Заметьте. Аналитики отмечают, что популярность мотоциклов - это не только дань моде. В условиях экономической нестабильности двухколесный транспорт становится практичной и доступной альтернативой автомобилям.