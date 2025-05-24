Які мотоцикли купують українці

Всього з початку року в Україні продано 13 300 мотоциклів, що на 17% перевищує показники за той самий період 2024 року. Такі дані оприлюднив Інститут дослідження авторинку, інформує 24 Канал.

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Найактивніше українці купують нові мотоцикли, імпортовані з-за кордону — у квітні таких було понад 4200 (понад 50% ринку). На другому місці — внутрішні перепродажі (3390 угод, 40,4%). Ще близько 9% ринку (772 мотоцикли) — це вживаний імпорт.

Найпопулярніші бренди

На внутрішньому ринку лідерами залишаються японські Honda (407 угод) та Yamaha (331), а також китайський Lifan (275). Серед імпортованих уживаних мотоциклів найчастіше обирають Honda, Yamaha, Kawasaki та Suzuki. А от у сегменті нових моделей переважають Spark, Musstang і Lifan.

Зауважте. Аналітики зазначають, що популярність мотоциклів — це не лише данина моді. В умовах економічної нестабільності двоколісний транспорт стає практичною та доступною альтернативою автомобілям.