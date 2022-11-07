При этом, продажи на рынке земли под сельскохозяйственный бизнес за время полномасштабной войны упали вчетверо. Об этом свидетельствует аналитика "Опендатабот", Бизнес 24 приводит инфографику по регионам.

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Сколько стоят сельскохозяйственные земли в разных регионах страны

По данным "Опендатабот", средняя стоимость гектара за все время работы рынка земли в Украине составляла около 37 тысяч гривен. В то же время, в первый месяц возобновления работы рынка после полномасштабного вторжения России, в мае, показатель достигал 42 тысяч гривен за гектар.

По состоянию на октябрь, самые дорогие сельскохозяйственные земли зафиксированы в следующих регионах:

Ивано-Франковская область – в среднем 65 334 гривны за гектар;

Львовская область - 62 816 гривен за гектар;

Киевская – 61 835 гривен.

В то же время, самые низкие цены сейчас в прифронтовых областях – в Запорожской, к примеру, земля стоит в среднем даже меньше, чем 15 тысяч гривен за гектар. Вместе с тем, на Харьковщине и Николаевщине продажи почти не осуществляются.

К слову, всего с 24 февраля текущего года продажи сельскохозяйственных земель упали с 10 тысяч гектаров в неделю в феврале до 2 500 гектаров в октябре.

Вместе с тем, за время работы рынка было продано 289 тысяч гектаров, – это меньше 1% от общей площади в 42,2 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель в Украине.

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