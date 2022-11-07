При цьому, продажі землі під сільськогосподарський бізнес за час повномасштабної війни впали вчетверо. Про це свідчить аналітика "Опендатабот", Бізнес 24 наводить інфографіку по регіонах.

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Скільки коштують сільськогосподарські землі у різних регіонах країни

За даними "Опендатабот", середня вартість гектара за весь час роботи ринку землі в Україні становила близько 37 тисяч гривень. Водночас, у перший місяць відновлення роботи ринку після повномасштабного вторгнення Росії, у травні, показник сягав 42 тисяч гривень за гектар.

Станом на жовтень, найдорожчі сільськогосподарські землі зафіксовано у таких регіонах:

Івано-Франківська область – у середньому 65 334 гривні за гектар;

Львівська область – 62 816 гривень за гектар;

Київська – 61 835 гривень.

Водночас, найнижчі ціни нині у прифронтових областях – у Запорізькій, до прикладу, земля коштує у середньому навіть менше, ніж 15 тисяч гривень за гектар. Разом з тим на Харківщині та Миколаївщині продажі майже не здійснюються.

До слова, загалом з 24 лютого поточного року продажі сільськогосподарських земель впали з 10 тисяч гектарів на тиждень у лютому до 2 500 гектарів у жовтні.

Водночас, загалом за час роботи ринку було продано 289 тисяч гектарів, – це менш ніж 1% від загальної площі у 42,2 мільйона гектарів сільскогосподарських земель в Україні.

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