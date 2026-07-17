Новые пошлины ЕС могут ударить по продажам

Инвесторы опасаются, что новая пошлина ЕС негативно скажется на продажах и прибыли компаний, пишет Reuters.

Известно, почему с июля Европейский Союз начал взимать сбор в размере 3 евро за импорт недорогих товаров из-за пределов блока. Таким образом Брюссель пытается ограничить, как считают в Евросоюзе, недобросовестную конкуренцию со стороны китайских онлайн-платформ.

Особенность новых правил заключается в том, что сбор применяется к каждому таможенному коду. Например, если в одной посылке пять разных товаров, дополнительный платеж может достигать 15 евро.

Для Shein это особенно болезненно, ведь, по данным Euromonitor, примерно треть доходов компании приходится именно на Европу, а большинство товаров производится в Китае.

Инвесторы уже сомневаются в оценке компании

Аналитики считают, что новые правила могут серьезно повлиять на интерес инвесторов к предстоящему IPO.

Сейчас Shein рассчитывает на рыночную оценку в 40–50 миллиардов долларов во время первичного размещения акций в Гонконге. Впрочем, это уже значительно ниже 100 миллиардов долларов, в которые Shein оценивалась во время раунда финансирования в 2022 году, когда компания планировала выход на биржу в Нью-Йорке.

Компания уже движется по нисходящей траектории. Конкуренция в электронной коммерции чрезвычайно жесткая как в Китае, так и за рубежом,

– говорит инвестиционный директор Central Asset Investments Эдди Там.

Shein уже меняет стратегию

Компания начала готовиться к новым правилам еще до их введения. В частности, Shein расширяет складские мощности в польском Вроцлаве, чтобы завозить популярные товары в ЕС большими партиями.

Кроме того, Shein, как и его конкурент Temu, сократил расходы на рекламу в Европе. Платформы решили сначала оценить реакцию покупателей на повышение цен из-за новых сборов.

Аналитик рынка электронной коммерции Юозас Казюкенас считает, что нововведения уже влияют на поведение потребителей.

Если вы привыкли покупать футболки по 3 евро на Shein, то сейчас они стоят вдвое дороже. Это существенно, даже если они по-прежнему дешевле местных аналогов,

– пояснил он.

По словам эксперта, из-за этого резко падает количество покупок, а компания вынуждена сокращать маркетинговые бюджеты.

К слову, в Украине китайские маркетплейсы Temu и AliExpress также решили "добить". Сейчас обсуждается возможность введения НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро, что может повысить цены на покупки с этих платформ.

Эта инициатива может пойти на пользу большим украинским торговым сетям, которые проигрывают в конкуренции с дешевыми китайскими маркетплейсами, но вызывает недовольство Суспильного из-за возможного повышения цен.