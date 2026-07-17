Нові збори ЄС можуть вдарити по продажах

Інвестори побоюються, що нове мито ЄС негативно позначиться на продажах і прибутках компаній, пише Reuters.

Відомо, що з липня Європейський Союз почав стягувати збір у розмірі 3 євро за імпорт недорогих товарів поза межами блоку. Таким чином Брюссель намагається обмежити, як вважають у Євросоюзі, недобросовісну конкуренцію з боку китайських онлайн-платформ.

Особливість нових правил полягає в тому, що збір застосовується до кожного митного коду. Наприклад, якщо в одній посилці п'ять різних товарів, додатковий платіж може сягати 15 євро.

Для Shein це особливо болісно, адже, за даними Euromonitor, приблизно третина доходів компанії припадає саме на Європу, а більшість товарів виробляються в Китаї.

Інвестори вже сумніваються в оцінці компанії

Аналітики вважають, що нові правила можуть серйозно вплинути на інтерес інвесторів до майбутнього IPO.

Зараз Shein розраховує на ринкову оцінку в 40 – 50 мільярдів доларів під час первинного розміщення акцій у Гонконзі. Втім, це вже значно нижче за 100 мільярдів доларів, у які Shein оцінювали під час раунду фінансування у 2022 році, коли компанія планувала вихід на біржу в Нью-Йорку.

Компанія вже рухається по низхідній траєкторії. Конкуренція в електронній комерції надзвичайно жорстка як у Китаї, так і за кордоном,

– каже інвестиційний директор Central Asset Investments Едді Там.

Shein уже змінює стратегію

Компанія почала готуватися до нових правил ще до їхнього запровадження. Зокрема Shein розширює складські потужності у польському Вроцлаві, щоб завозити популярні товари до ЄС великими партіями.

Крім того, Shein, як і його конкурент Temu, скоротив витрати на рекламу в Європі. Платформи вирішили спочатку оцінити реакцію покупців на підвищення цін через нові збори.

Аналітик ринку електронної комерції Юозас Казюкенас вважає, що нововведення вже впливають на поведінку споживачів.

Якщо ви звикли купувати футболки за 3 євро на Shein, то зараз вони коштують удвічі дорожче. Це суттєво, навіть якщо вони все ще дешевші за місцеві аналоги,

– пояснив він.

За словами експерта, через це різко падає кількість покупок, а компанія змушена скорочувати маркетингові бюджети.

До слова, в Україні китайські маркетплейси Temu і AliExpress також вирішили "добити". Зараз обговорюють можливість введення ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро, що може підвищити ціни на покупки з цмх платформ.

Ініціатива може сприяти великим українським торговельним мережам, які програють конкуренцію дешевим китайським маркетплейсам, але викликає суспільне невдоволення через можливе підвищення цін.