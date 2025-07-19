Что обязаны сделать ФЛП в июле, чтобы избежать штрафов?

Если же этого не сделать, то человек может получить штраф, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

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До 18 июля 2025 года ФЛП должны уплатить следующие налоги:

ФЛП 1 группа – единый налог в размере 302,80 гривны;

ФЛП 2 группа – единый налог в размере 1 600 гривен;

ФЛП 1 и 2 группы – военный сбор в размере 800 гривен.

В то же время до 21 июля текущего года всем предпринимателям необходимо уплатить единый социальный взнос за 2-й квартал 2025 года. Он составляет 5 280 гривен.

Когда платить налоги ФЛП 3 группы? ФЛП 3 группы упрощенной системы должны до 11 августа отчитаться за полугодие. А до 19 августа - заплатить единый налог в размере 5% от дохода и военный сбор 1%.

Важно! В то же время некоторые предприниматели освобождены от уплаты налогов. Речь идет о мобилизованных представителях бизнеса и ФЛП, зарегистрированных на ВОТ, в зонах активных боевых действий и на территориях возможных боевых действий.