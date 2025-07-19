Що зобов'язані зробити ФОПи у липні, аби уникнути штрафів?

Якщо ж цього не зробити, то людина може отримати штраф, пише 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

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До 18 липня 2025 року ФОПи мають сплатити такі податки:

ФОП 1 група – єдиний податок у розмірі 302,80 гривні;

ФОП 2 група – єдиний податок у розмірі 1 600 гривень;

ФОП 1 та 2 групи – військовий збір у розмірі 800 гривень.

Водночас до 21 липня поточного року усім підприємцям необхідно сплати єдиний соціальний внесок за 2-й квартал 2025 року. Він становить 5 280 гривень.

Коли платити податки ФОПам 3 групи? ФОПи 3 групи спрощеної системи повинні до 11 серпня відзвітувати за півріччя. А до 19 серпня — заплатити єдиний податок у розмірі 5% від доходу і військовий збір 1%.

Важливо! Водночас деякі підприємці звільнені від сплати податків. Йдеться про мобілізованих представників бізнесу і ФОПів, зареєстрованих на ТОТ, у зонах активних бойових дій і на територіях можливих бойових дій.