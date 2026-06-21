За что индивидуальных предпринимателей могут оштрафовать в 2026 году

Как действовать в таких обстоятельствах, рассказал юрист Богдан Янкив.

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Дело в том, что еще с 25 ноября 2021 года существует механизм товарной амнистии. То есть есть возможность составить опись остатков продукции без первичных документов, подтверждающих их происхождение.

Как это работает? ФЛП самостоятельно формирует перечень товаров и указывает в нём наименование, количество, цену. Дальше с документом ничего делать не нужно — никуда не подавать и не регистрировать. Он хранится у ФЛП — на случай налоговой проверки.

Почему это так важно? Если налоговая не получит соответствующие документы во время проверки, то предприниматель получит штраф в размере 100% от стоимости неучтенного товара.

Как воспользоваться амнистией? Следует помнить два важных условия. Первое возможное условие — ФЛП должен быть зарегистрирован на дату составления описи товара. Второе — документ нельзя оформить задним числом.

Также можно найти ИП-посредника, если человек стал предпринимателем позже.

Если найти ИП, действовавшего в то время, от его имени можно оформить товарную амнистию,

– отметил эксперт.

Таким образом, от "старого" ФЛП можно продавать товар "новому".

Что еще стоит знать ИП летом 2026 года

Некоторые украинцы должны подать ликвидационную декларацию ФЛП на общей системе. Это нужно сделать в течение 20 календарных дней после окончания месяца, в котором была прекращена деятельность предпринимателя.

В то же время вскоре для украинцев изменятся КВЭДы. Это произойдет уже 1 января 2027 года.