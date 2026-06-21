За що ФОПів можуть оштрафувати у 2026 році

Як діяти за таких обставин, розповів юрист Богдан Янків.

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Річ у тім, що ще з 25 листопада 2021 року існує механізм товарної амністії. Тобто є можливість скласти опис залишків продукції без первинних документів, які підтверджують їхнє походження.

Як це працює? ФОП сам формує перелік товарів та вказує там найменування, кількість, ціну. Далі з документом нічого не потрібно робити – нікуди подавати чи реєструвати. Він зберігається у ФОПа – на випадок податкової перевірки.

Чому це так важливо? Якщо податкова не отримає відповідні документи під час перевірки, то підприємець отримає штраф у розмірі 100% від вартості необлікованого товару.

Як застосувати амністію? Слід пам'ятати дві важливі умови. Перша можлива умова – ФОП повинен бути зареєстрованим на дату складання опису товару. Друга – документ не можна створити заднім числом.

Також можна знайти ФОП-посередника, якщо людина стала підприємцем пізніше.

Якщо знайти ФОПА, що діяв тоді, від нього можна підготувати товарну амністію,

– зазначив експерт.

Таким чином, від "старого" ФОПа можна продавати товар "новому".

Що ще варто знати ФОПам влітку 2026 року

Деякі українці повинні подати ліквідаційну декларацію ФОПа на загальній системі. Це потрібно зробити протягом 20 календарних днів після завершення місяця, у якому було припинено діяльність підприємця.

Водночас незабаром для українців зміняться КВЕДи. Це відбудеться вже 1 січня 2027 року.